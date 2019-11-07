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Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu

İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı.

07.11.2019 02:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 02:50 Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Amasyalılar Caddesi üzerinde bulunan bir tıp merkezi sahibi C.T, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı yabancı uyruklu meslektaşı A.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, C.T, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla A.K'ye ateş ederek ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tıp merkezinden kaçmaya çalışan C.T'yi yakaladı.
112 Acil Servis ekiplerince Bakırköy Dr. Sadi Konukoğlu Hastanesine kaldırılan kadının, durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öte yandan çiftin 3 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.

Yeşilkent, İstanbul, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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