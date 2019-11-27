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Doktor, boşandığı eşini kızının yanında darp etti

Kocaeli'nde kardiyolog doktor, boşandığını eşini 5 yaşındaki kızının yanında tekme tokat dövdü. O anlar ise anbean güvenli kamerasına yansıdı.

27.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:16

'de bir kardiyolog, boşandığı eşine küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞTILAR, TEKME ATIP SALDIRDI

10 Kasım tarihinde Kocaeli'nin ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda, 'da özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., 5 yaşındaki kızını annesine teslim etmek için A.G.'nin yaşadığı siteye geldi.

Sitenin bahçesinde buluşan M.M. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında A.G.'ye saldırdı. M.M., dakikalarca 5 yaşındaki kızının yanında A.G.'yi darp etti. Olayı gören sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda M.M.'nin A.G.'ye tekme atarak saldırmaya başladığı görülüyor. Kucağındaki kızını yere bırakan A.G. kendisini korumaya çalışıyor. M.M., A.G.'ye defalarca tekme atarken, güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalışıyor. Güvenlik görevlisinin elinde kaçan M.M. tekrar A.G.'ye saldırmaya çalışıyor. Küçük kızlarının önünde yaşanan olay, güvenlik görevlisinin tekrar araya girmesi ile son buluyor.

Doktor, boşandığı eşini kızının yanında darp etti

10 Kasım, İstanbul, Derince, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (8)
ÇAĞRII:OKUMAK ADAM OLMAYA YETMİYORMUŞ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK. . .
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ÖMER GÜLER:herkess yolundaa
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MİSAFİR:o kücücük kızın yanında şu yaptığı harekete bak ya senin gibi babanın Allah cezasını versin be Allah cezasını versin
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ADINIZI YAZIN:Herhafta yeni bir doktor faciası yaşanıyor
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İŞSİZ:Bu doktor karısına benziyen bir hasta gelse onu öldürebilir.
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....:Yazıkkk. Allah hayırlı eşler nasip etsin herkese.
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ANTİ YABANCI:olan çocuklara oluyor . . . yazık
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MUROO:adama allah bilir neler cektirdi 1 yil evli kal omur boyu nafaka verdiyi nafaka ilede bir sevgili tuttumuydu ohhhhh yasasin kadin haklari
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