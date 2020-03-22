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Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi

Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi Karı koca doktor düet yaparak seslendirdikleri şarkı ile binlerce vatandaşı bilinçlendirdi Denizli'de karı koca çift doktorlar korona virüsü için bestelediği 'corona cover' isimli şarkıyı kanun ile çalıp, seslendirdi.

22.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:57
Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi
Karı koca doktor düet yaparak seslendirdikleri şarkı ile binlerce vatandaşı bilinçlendirdi
DENİZLİ - Denizli 'de karı koca çift doktorlar korona virüsü için bestelediği 'corona cover' isimli şarkıyı kanun ile çalıp, seslendirdi.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan, dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını etkileri arttırarak devam ediyor. Denizli'de, virüse karşı yoğun bir şekilde mücadele eden karı koca Ali İhsan Yıldız ve Ceren Coza Yıldız isimli doktor çift ise 'corona cover' isimli şarkıyı kanun ile çalıp, seslendirdi. Düet yapan doktor çiftin söylediği şarkı sosyal medyada büyük yankı buldu. Şarkının bazı sözlerini değiştiren evli çift şarkıyla binlerce vatandaşı hijyen konusunda bilinçlendirerek dışarı. Kocasının kanun ile çaldığı şarkıyı Ceren Coza Yıldız söyledi.

Evli doktor çiftin seslendiği şarkının sözleri ise şöyle:
"Korona dünyayı dize getirdin helal sana kapadın dünyayı evine ocağına üç buçuk atıyoruz burada. Helal sana korona hapşırma sakın ağzını kapa elini değirme dirseğinle aman durma hiç yaklaşma bir metrede 'dur.' Sakası yok bak bu korona hadi millet hep birlikte o ellerini yıka 10 dakikada bir yıka o evinden de çıkma oldu mu?" Doktor çift kanunla ’corona cover’i söyledi

Kaynak: İHA

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Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Denizli, Wuhan, Yerel

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