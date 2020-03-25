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Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu

Yeni tip koronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çiftin, mesafeyi koruyarak çocuklarıyla görüşme anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

25.03.2020 08:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:21

Doktor çiftin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla mesafeyi koruyarak görüşme anları, sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.

Koronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çift, dayılarına teslim ettikleri iki çocuklarıyla aradaki mesafeyi koruyarak görüştü. Koronavirüs tedbiri alan doktor çift; kendileri evin girişinde, iki erkek çocukları ise içerideki bir odada oturarak birbirleriyle konuştu.

GÖRÜŞME CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Tebessüm ettiren diyaloglara sahne olan görüşme cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, altında destek yorumları atıldı.

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Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu
Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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Koronavirüs nedeniyle doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu

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