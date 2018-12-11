Doktor Cinayetinde Siyah Dekolteli Tuzak! İfadeler Kan Dondurdu

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'i (35) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrenciile pratisyen doktor olan sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Elazığ'da doktor cinayetinin zanlısı F.Ş.A'nın ifadesi kan dondurdu. Katil zanlısı F.Ş.A vermiş olduğu ifade de Genel Cerrah Uzmanı Mustafa Girgin'in kız arkadaşı olan Ç.G'yi 3 yıl boyunca cinsel tacizlerde bulunduğunu ve sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar attığını iddia etti.

"Ç.G EVİNDE GÖRÜŞEBİLECEĞİ MESAJI ATTI"

Genel Cerrahi Uzmanı Mustafa Girgin'in, sevgilisi olan Ç.G isimli kişiye cinsel içerikli mesajlar attığını iddia eden F.Ş.A ifadesinde şunları söyledi:

"Ben Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisiyim. Ç.G ile aynı okulda okuduğumuzdan dolayı yaklaşık bir yıldır duygusal yönden arkadaşlığımız vardır. Kendisi de aynı fakültede bu yıl mezun oldu ve şuanda Sarhatun hastanesinde evde bakım hizmetlerinde pratisyen hekim olarak görev yapmaktadır. Ç.G bana kendisinin ve benim fakülteden derslerimize giren aynı zamanda stajlarda da hocalığımızı yapan Mustafa Girgin isimli Genel Cerrahi Uzmanının kendisine cinsel yönden daha önce tarihlerde cinsel tacizlerde bulunduğunu bunun yaklaşık iki üç yıl devam ettiğini ancak benimle arkadaşlığı başladığı son bir yıldır bu rahatsız etmeyi bıraktığını ancak geçtiğimiz Kasım ayı itibari tekrar rahatsız etmeye hatta İnstegram adresinden cinsel içerikli mesajlar atmaya başladığını bana söyledi. Hatta aynı doktorun başka kızlara bu eylemlerde bulunduğunu duyduğunu bana söyledi ancak bu kızların isimlerini bilmiyorum. Ç.G bu mesajları telefonundan sildi ancak ben silmeden önce kendi telefonumdan birkaç kez ekran resmi aldım. Bu ekran görüntüleri size rızamla teslim ettiğim telefonun galeri bölümünde bulunmaktadır. Bu konuyu bana anlatınca bu şahısla konuşmamız gerektiğini ben Ç.G'ye söyledim. Biz bu konuyu hocayla görüşmeye Cuma günü yani 07/12/2018 günü karar verdik. Ç.G hocayla mesajlaştı ve Mustafa Hocayı Cumartesi günü akşam saatlerinde görüşebileceğini söyleyince, Ç.G evde tek olduğunu belirten saatlerde kendi evinde hocayla görüşebileceği mesajını attı."

"SİYAH DEKOLTE BİR ELBİSE GİYMİŞTİ"

Doktor Mustafa Girgin'in eve gelmesiyle kendisini yatak odasında gizlendiğini söyleyen F.Ş.A, şöyle devam etti:

"Mustafa Hoca, Ç.G'nin benim şuanda hatırımda olmayan Instagram ve Messenger adresine yanına geliyorum diye mesaj attı. Kısa süre sonra bizim bulunduğumuz ikamete tek başına geldi. O sırada Ç.G kapıyı açtı. Bende beni görmemesi için yatak odası olarak kullandığımız odada saklandım. Ç.G bu sırada Mustafa Hocayı karşılarken üzerine siyah dekolte bir kıyafet giymişti. Mustafa Hoca daire giriş kapısından girer girmez sağ taraftaki odaya aldı. Bende ikisinin konuşup samimi davranışlarda bulunma anını çekmek üzere yakalanma anında polislere rızamla teslim ettiğim cep telefonumu elime alarak odaya doğru gittiğimde açık olan oda kapısından görüntülerini çekmek istediğimde Mustafa Hoca, Ç.G.'nin yanından uzaklaştı. Ben resim çekemeden bize hitaben "Siz ne yapıyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz'' şeklinde sözler söyledi. Ben ve Ç.G hepimiz ayakta iken Mustafa Hocaya kendisinin yaptığı işin yanlış olduğunu Ç.G ile benim evleneceğimizi Ç.G'yi ve diğer öğrencileri rahatsız etmemesini bu yaptığının yanlış olduğunu ve bu hatasını düzeltmesi için görüntüleri çekerek karısına vereceğimizi ancak bu durumda kendisinden bir daha böyle bir şeye girişmeyeceğini değerlendirdiğimizi kendisinin karısından da bu konuda destek alacağımızı söyledik. Şahıs bunun üzerin böyle bir şey yapmaya hakkınız yoktur diyerek sağ cebinden gördüğüm kadarıyla kahve renkli saplı bir bıçağı sağ eline alarak birden ağzını aynı eliyle açtı bana doğru bıçakla saldırmaya başladı."

"BIÇAKLA KENDİSİNE SAYAMADIĞIM KADAR VURDUM"

"Ben bu sırada Mustafa Hocanın bileğinden sol elimle tuttum. Bu sırada ikimiz arasında itişme kakışma oldu. Ben şahısın elinden tutarak itişerek ara hole vestiyerin önüne kadar çıktık. Vestiyer üzerinden daha önce gördüğüm ve Ç.G'nin iki ay önce aldığını bildiğim siyah saplı bıçağın yeşil malzeme kutusu içinde olduğunu görerek bıçağı boğuşma esnasında elime aldım. Ben düğmeli olduğundan bıçağı açtım. Mustafa Hocaya karşı rastgele salladım. Amacım elindeki bıçağı bırakmasını sağlamaktı. Bu sırada Mustafa Hoca bıçak tuttuğu elini benden kurtararak bıçağı bana doğru salladı o sırada ben tekrardan tutmak isterken onun salladığı bıçak darbesi eli ile sol elimin iç tarafından yaralandım. Bu esnada benim elimde bulunan bıçak yere düştü. Ben yaralandığım elimle Mustafa Hocanın elindeki bıçağı yaralanma anında aldım. Bu bıçakla kendisine sayamadığım kadar vurdum. Bu sırada Mustafa Hoca yere düştü ve benim olayda ilk kullandığım yere düşen bıçağımı eline aldı bana doğru sallayamadan kendinden geçmeye başladı. Ben bu dakikadan sonra kendisine bıçak darbesi vurmadım. Elimdeki bıçağı yere attım. Ben Mustafa Hoca ile boğuşurken arkadaşım Ç.G birkaç kez araya girip ayırmak istedi ancak başaramadı. Mustafa Hoca vücuduyla Ç.G'ye vurdu. Boğuşma sırasında ben hocaya sürekli olarak sakin ol dediysem de hoca sakinleşmedi. Devamlı süratte Ç.G beni bitirdin deyip durdu."

"YAPTIKLARIMDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM"

"Kavga bitip sakinleştikten sonra muhtemelen gürültüye komşulardan birisi gelerek ısrarla ikametin kapısına vurdu. Ancak biz kapıyı açmadık. Komşular kapıyı çaldığı esnada arkadaşım Ç.G komşulara hitaben polis arayın polis arayın dediğini hatırlıyorum. Ben kendime geldiğimde kendi telefonumdan önce 155 polis imdadı daha sonra 112'yi aradım. Ben bu esnada Mustafa Hocanın nabzını kontrol ettiğimde atmadığını hissettim ve kendisinin düşmüş olduğu daire giriş kapısının arkasından yan odaya çektim. Çünkü polis ve ambulansın birazdan geleceğini ve kapıyı açmak için böyle bir şey yaptım. Ayrıca hocanın ilk düştüğü yerdeki iki bıçağı da yine kendisinin yanına ben bıraktım. İkamet içerisinde bulunan şeffaf poşet içerisinde ve üzerinde 10 TL yazılı olan siyah plastik eldiveni ve bunun yanında birçok temizlik malzemesini ben ikametimize temizlik amaçlı kullanmak için tarihten 15-20 gün kadar önce yerini tam olarak hatırlamadığım ancak yakın mevkiinde Saray camisinin olduğunu bildiğim kendim nakit parayla satın aldım. Ayrıca yukarıda söylemeyi unuttum. Bende olayda kullandığım bıçağı Ç.G'nin kendini koruma amaçlı aldığını biliyorum. Ancak nereden kaç paraya aldığını bilmiyorum. Mustafa Hocanın benim öğrencilik döneminde bana karşı bir tehdidi ve hakareti olmadı. Benim Mustafa Hoca ile ders harici tek başına konuşmuşluğum olmayıp ayrıca kendisine karşı bir husumetim yoktur. Benim Elazığ ilinde başkaca adresim bulunmamaktadır. Annem babamda Kanada ülkesinde yaşamaktadır. Ben o ülkeden buraya okumaya geldim. Olay yukarıda anlattığım şekilde meydana gelmiştir. Tekrar derim ki tek amacımız Mustafa Hocanın bir daha Ç.G'yi ve bekar kız öğrencileri rahatsız etmemesi için birkaç görüntüsünü çekip hanımına vererek hocayı bu hareketinden vazgeçirmekti. Mustafa Hocanın bu agresif davranışlarından dolayı olay bu boyuta gelmiştir. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım."