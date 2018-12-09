09 Aralık 2018, 15:36
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Doktor Cinayetinde Şüpheli Tıp Öğrencisi ve Doktor Sevgilisi Tutuklandı

Doktor cinayetinde şüpheli tıp öğrencisi ve doktor sevgilisi tutuklandıELAZIĞ - Elazığ'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cinayetinde tıp son sınıf öğrencisi ile doktor sevgilisi tutuklandı.

Doktor cinayetinde şüpheli tıp öğrencisi ve doktor sevgilisi tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cinayetinde tıp son sınıf öğrencisi ile doktor sevgilisi tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A.(23), sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayetle ilgili tıp öğrencisi Fatih Şemsettin A.(23), sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin 2 Side tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şemsi Tebrizi,Fatih,Elazığ
09 Aralık 2018 Pazar 15:36



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