Doktor Ender Saraç'ın koronavirüs test sonuçları açıklandı
Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları çıktı
20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:00
Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Benan Saraç, "Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı." dedi.
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Kaynak: Snob Magazin
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