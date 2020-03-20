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Doktor Ender Saraç'ın koronavirüs test sonuçları açıklandı

Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları çıktı

20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:00
Doktor Ender Saraç'ın koronavirüs test sonuçları açıklandı

Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Benan Saraç, "Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı." dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Ender Saraç, Magazin

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