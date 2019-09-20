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Doktor Halil İbrahim Aynacı devlet memuru oldu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görev yapan Dr. Halil İbrahim Aynacı, asli devlet memurluğuna atanması münasebetiyle Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

20.09.2019 11:40Doktor Halil İbrahim Aynacı devlet memuru oldu
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görev yapan Dr. Halil İbrahim Aynacı, asli devlet memurluğuna atanması münasebetiyle Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Kaymakamlık makamında düzenlenen yemin merasiminde Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Murat Altıok hazır bulundu.

Kaymakam Abbasoğlu, "Asli devlet memurluğuna atananların yemin merasimi yönetmeliğinde yer alan metni, şanlı Türk bayrağımıza el basıp okuyarak yemin eden Dr. Halil İbrahim Aynacı'yı tebrik ediyorum. Bizde yemin belgesini imzalayıp Türk bayrağını kendisine hediye ettik. İlçemize ve memleketimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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