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Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi'nde görevli olan Dr. E.B, hastanedeki odasında ölü bulundu.

10.09.2019 12:11 Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu
Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi'nde görevli olan Dr. E.B, hastanedeki odasında ölü bulundu.
Olay, Erzurum Atatürk Üniversitesi içerisinde bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Dr. E.B.'nin (30), gece nöbetçi olarak kaldığı hastane odasında yüksek dozda ilaç alarak intihar ettiği ileri sürüldü Sabah saatlerinde nöbetçi hekim odasında çalışanlar tarafından bulunan E.B'nin hayatının kaybettiği belirlendi. E.'nin üzerinde intihar notu bulan arkadaşları durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Odada yapılan olay yeri incelemeleri sonrasında E.B'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Atatürk Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemiz Tıp Fakültesi hekimlerinden Araştırma Görevlisi Dr. E.B'nin bu gece saatlerinde yüksek dozda ilaç almak suretiyle intihar ettiği savcılık tarafından yapılan ilk incelemeler neticesinde tespit edilmiş, kesin sonucun yapılan otopsinin ardından açıklanacağı bildirilmiştir. Bu gece saatlerinde Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi genel cerrahi servisinde nöbetçi olan E.B sabah saatlerinde nöbetçi hekim odasında çalışanlar tarafından ölü olarak bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın üzerinden bir intihar notu çıktığı bilgisi savcılık tarafından paylaşılmıştır. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileriz."
(İHA)

Atatürk Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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