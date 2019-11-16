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Doktor, kalp krizi geçiren hastaya sedyeye çıkarak müdahale etti

Bartın'da, muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçiren ve sedyeye alınarak acil servise götürülen kişiye, hastanede görevli doktor sedyenin üzerine çıkarak müdahalede bulundu.

16.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:44
'da, muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçiren ve sedyeye alınarak acil servise götürülen kişiye, hastanede görevli doktor sedyenin üzerine çıkarak müdahalede bulundu.
Bartın Devlet Hastanesine muayene olmaya gelen 70 yaşındaki Metin Ay, hastane bahçesinde aniden yere yığıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine hastanenin acil servisinden gelen ekip, Ay'ı sedyeye koydu. Bu sırada bir doktor sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay'a kalp masajı yaptı.
Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, doktorun sedyenin üzerinde hastaya yaptığı müdahale vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Doktor, kalp krizi geçiren hastaya sedyeye çıkarak müdahale etti

Acil Servis, Kalp Krizi, Bartın, Güncel

Kaynak: AA


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