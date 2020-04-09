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Doktor koronavirüsü yendi, işine döndü

DÜNYAYA yayılan koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavisi tamamlanan İzmirli asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu (33), iyileşmesinin ardından işine döndü.

09.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:52
Doktor koronavirüsü yendi, işine döndü

DÜNYAYA yayılan koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavisi tamamlanan İzmirli asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu (33), iyileşmesinin ardından işine döndü. Mutlu, hastanede alkışlarla karşılandı.

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Cansu Atmaca Mutlu'ya koronavirüs teşhisi kondu. Testi pozitif çıkan Mutlu'ya aynı hastanede ilaç tedavisi uygulandı. Mutlu, yaklaşık 10 günün sonunda sağlığına kavuştu. İşine dönen Mutlu, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.Ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastanede tedaviye alındığını söyleyen Mutlu, DHA'ya telefonla açıklamada bulunarak, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, işe geri döndüğümde arkadaşlarım tarafından çekildi. 10 günlük bir süreç yaşadım. Tedavimin ardından işime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, DHA, Güncel
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