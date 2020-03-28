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Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğuldu

ERZİNCAN'da koronavirüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin oğlu 8 yaşındaki Mehmet Deniz, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığın kılıfının değiştirildiğini fark edince gözyaşlarına boğuldu.

28.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:35
Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğuldu

ERZİNCAN'da koronavirüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan Doç. Dr. Faruk Karakeçili 'nin oğlu 8 yaşındaki Mehmet Deniz, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığın kılıfının değiştirildiğini fark edince gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Deniz'in, babasının kokusunun gittiğini belirtip ağladığı o anlar, hemşire annesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, koronavirüs salgını nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun saatler görev yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakeçili zaman zaman görevi nedeniyle evine gidemiyor. Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin oğlu Mehmet Deniz, özlemini, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığı ile gidermeye çalışıyor.

Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin eşi hemşire Pınar Baysal Karakeçili, bu durumdan habersiz, oğlunun yastık kılıfını değiştirip yıkadı. Bunu fark eden Mehmet Deniz, gözyaşlarına boğuldu. Annesinin ağlama nedenini sorduğu Mehmet Deniz Karakeçili, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" dedi.

Annesinin kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Deniz, Karakeçili, Erzincan, Güncel

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