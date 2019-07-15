15.07.2019 09:53
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Doktor Uyku Filmi

Doktor Uyku Filmi

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Çocukluğunda yaşadıklarının karanlık gölgesi altında yaşayan Danny, travmalarıyla boğuşmaktan yorgun düşmüş ve alkole bağımlı hale gelmiştir. Babasının umutsuzluk, alkolizm ve şiddetli mirasından kurtulmak için çabalayıp duran Danny, New Hampshire kasabasında, onu ayakta tutan bir destek grubuyla yerleşir ve 'parlama' gücü sayesinde ölenlerin son anlarında onlara huzur verebildiği bir bakım evi işine girer. Bu arada Amerika'nın dört bir yanındaki otoyollarda, True Knot adı verilen bir topluluğun üyeleri refah arayışında dolaşıp durmaktadır. Çoğunlukla zararsız ve yaşlı görünen bu grupla ilgili gerçek ise oldukça korkunçtur. Danny, kendisiyle benzer yeteneklere sahip bir kız olan Abra Stone ile psişik bağ kurduğunda, bu grubun yetenekli olanları hedef aldığını fark eder. Bu grup yetenek sahibi çocukların işkence gördükleri sırada çıkan 'parıltılarının buharını' teneffüs ederek yarı ölümsüz hale gelmişlerdir. Gördüğü en yüksek psişik güce sahip olan Abra, Danny'i şeytanlarıyla yüzleştirecek ve kendi ruhu için bir savaşa sürükleyecektir.


Yönetmen: Mike Flanagan
Senaryo: Mike Flanagan , Stephen King
Oyuncular: Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, Ewan McGregor, Chelsea Talmadge, Zahn McClarnon, Bruce Greenwood, Cliff Curtis, Carel Struycken, Emily Alyn Lind, Violet McGraw, Jocelin Donahue, Carl Lumbly, Catherine Parker, Bethany Anne Lind, Nicholas Pryor, Selena Anduze, Alex Essoe, Robert Longstreet, Charles Green, Juan Gaspard, Kyliegh Curran, Roger Dale Floyd, Jason Davis, David Michael-Smith, Zackary Momoh, J.T. Blair, Esteban Cueto, Shane Brady, Marc Farley , Marc Demeter, Josh Turner
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Doctor Sleep
Yapımcı Firma: Warner Bros
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 22.11.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire, Huzur, Sinema

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