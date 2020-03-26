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Doktor ve hemşirelere koruyucu tulum desteği

Yoğun bakım ünitesinde görev yapan doktor ve hemşirelere koruyucu tulum desteği verilecek.

26.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:51
Doktor ve hemşirelere koruyucu tulum desteği
Yoğun bakım ünitesinde görev yapan doktor ve hemşirelere koruyucu tulum desteği verilecek.

Yoğun bakım ünitesinde görev yapan doktorlar ve hemşireler için özel hazırlanmış koruyucu tulumların teslimi başladı. Bella Maiso ile Lokman Hekim Sağlık Vakfı işbirliğinde geliştirilen proje kapsamında ilk etapta 1000 adet koruyucu tulumun teslim edilecek.

Proje hakkında bilgi veren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, "Herkesin, üzerine düşen sorumluluğu kendiliğinden alması gereken günlerden geçiyoruz. Ülkemizin çok büyük bir bölümü evlerinde salgının yayılmasını önlemek için büyük bir mücadele verirken, kahraman sağlık çalışanlarımız aynı mücadeleyi evlerinden uzakta, canlarını tehlikeye atarak gerçekleştiriyor. Marka olarak, ilk aşamada Vakfın sahadaki doktorları aracılığıyla belirlenen koruyucu tulum ihtiyacını karşıladık. Süreç içerisinde farklı ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerimizi arttırırken, Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın projeleri hakkında, kamuoyunda farkındalık yaratıp birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Bu dayanışma, evde kalanların görevde olanlara bir teşekkür borcudur" dedi.

Vakfın Genel Müdürü Leyla Şeker de, "1986 yılında genç idealist doktorlar tarafından kurulan Vakfımız, 30 yılı aşkın bir süredir ülkemize sağlık hizmeti sunmak için çalışıyor. Bugüne kadar yüzbinlerce hastaya ücretsiz sağlık hizmeti sunduk, tıp fakültesi öğrencilerine burs verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu zorlu günlerde, toplum sağlığı açısından kritik görevdeki doktorlara ve hemşirelere destek olmak için bu çalışmayı başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Halen sahadaki doktorlarımız aracılığıyla hastanelerin yoğun bakım üniteleriyle yakın temas halindeyiz ve bir ihtiyaç haritası hazırlıyoruz" diye bilgi verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Lokman Hekim, Güncel

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