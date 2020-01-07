Haberler » 3. Sayfa » Doktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemiyle dava açıldı - Haberler

Doktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemiyle dava açıldı

Samsun'da 2 yıl önce, özel hastanenin acil servisinde görevli doktor A.F.N.'nin yüzüne tekme atıp, hastanedeki özel güvenlik görevlisi T.Y.'yi de darbeden 3 kişi hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

07.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:38

Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil yolundaki işletmede çıkan kavga sonrası yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişilik arkadaş grubu, 17 Haziran 2018 günü tedavi için ilçedeki özel hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran gruptaki G.S., B.S., ve S.S.K. kendilerine müdahale etmek isteyen doktor A.F.N. ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.

DOKTOR VE GÜVENLİĞİ DÖVDÜLER

Doktor, yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Ardından şüpheliler yere düşen doktora vurmaya devam etti. Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği olay sonrası şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

8'ER YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayla ilgili şüpheliler hakkında Samsun 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'yaralama, hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemiyle dava açıldı

Samsun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
MANYAK: birsey cikmaz bu ülkede adalet yok
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TT: 8 yıl güzel
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: sadece istenilmiş yani alacağı 1 veya 2 yıl oda alırsa
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
PHYSİCX: Kim sebep olduysa kavgaya Allah cezasını versin aminn. .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
XXX: Cezanın daha yüksek olması lazım ki örnek dava olsun
Yayından Kaldır
10 1
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:47   Eski Başbakanlık personeli 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler
10:47   Eskişehirli ressam Salih Sel'den 'Karakalem Portre Sergisi' - Haberler
10:45   Hatay'da fırtınada kopan çatı otomobillerin üzerine düştü - Haberler
10:43   (Özel) Ayakkabı tamirciliği teknolojiye karşı emek mücadelesi veriyor - Haberler
10:43   İstanbul'da taksi şoförünü gasp eden zanlı yakalandı - Haberler
10:36   Almanya askerlerini kaydırıyor! İran ile kriz yaşayan ABD, Irak'ta yalnızlaşıyor - Haberler
10:03   Kasım Süleymani suikastının perde arkasındaki ismin Pompeo olduğu açıklandı - Haberler
09:48   Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı - Haberler
09:44   Üzerilerine düşen çatıdan son anda kurtuldular! O anlar kamerada - Haberler
09:41   Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı - Haberler
7.01.2020 11:02:26