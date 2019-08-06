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Doktora bıçaklı saldırı

Gaziantep'te göz doktoru, otomobiline binerken bıçaklı saldırıya uğradı.

06.08.2019 18:08
Doktora bıçaklı saldırı
Gaziantep'te göz doktoru, otomobiline binerken bıçaklı saldırıya uğradı.
25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru K.K. mesai bitiminin ardından hastane otoparkında bulunan aracına binmek istediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalçasından yaralanan ve aynı hastanede tedavi altına alınan doktorun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Hiçbir sağlık çalışanının böyle bir davranışı hak etmediğini dile getiren Sarıfakı, şöyle devam etti:
"Çok çirkin bir olay yaşandı. Sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Olayın hemen ardından hocamız arkadaşlarımız tarafından alınarak hastanemizin acil servisine getirildi ve burada gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı. Bu vahim olayda beyaz kod verilmiş olup adli mercilere intikal etmiştir. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Gaziantep, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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