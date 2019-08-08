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Doktora bıçaklı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, göz doktorunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.

08.08.2019 13:45
Doktora bıçaklı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te, göz doktorunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, salı günü 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Kutlay Kandemir'i bıçakla yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının H.M. (40) olduğunu belirledi.
Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, görüntü çeken basın mensuplarına psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu iddia ederek, "Doktor beni hastaneden kovdu, doktor hastayı hastaneden kovamaz, beni kimse hastaneden kovamaz." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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