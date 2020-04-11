Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Doktora danışmadan vitamin kullanmayın"

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, doktora danışılmadan vitamin kullanmanın doğru olmadığını söyledi.

11.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:17
Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, doktora danışılmadan vitamin kullanmanın doğru olmadığını söyledi.
Opr. Dr. Zafer Beken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı değil tüm hastalıkların önlenmesi konusunda kişilerin bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemli olduğunu belirtti.
Bağışıklık sisteminin kısa sürede güçlendirilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Beken, "Bu uzun vadeli bir süreç. En önemli şey, kişilerin yaşam tarzlarını düzenlemesi. Yani sağlıksız beslenme ve kullandıkları kötü alışkanlıkları varsa bunları bırakmaları gerekir. Bu sayede vücutlarındaki bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara karşı antikor üretir ve onlarla savaşır." dedi.
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde vitaminlerin önemli olduğunun vurgulayan Beken, doktora danışılmadan vitamin kullanılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Vitaminler bizi hastalıklara karşı koruyabilen mikro besinlerdir. Ancak kişilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bilinçsizce vitamin kullanmaları çok yanlış. Hangi vitamine gereksim duyulduğu ancak uzman hekimler tarafından yapılan tahliller sonucu belirlenir. Herkesin vücudu için farklı vitamin ihtiyacı olabilir. Kişilerin doktor kontrolünde ve özellikle de doğal besinleri tüketerek vücutlarının ihtiyaç duyduğu vitaminleri almaları önemlidir." ’Doktora danışmadan vitamin kullanmayın’

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››'Doktora danışmadan vitamin kullanmayın' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Haber 18:36: Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 18:36: Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette - Haber 18:35: ABD'nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem - Haber 18:34: Mamak Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin