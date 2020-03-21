Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Doktora değil araç muayenesine koştular - Haberler

Doktora değil araç muayenesine koştular

Doktora değil araç muayenesine koştular Evde kal çağrılarına uymayan Adanalılar, araçlarını muayene ettirmek için akın ettikleri istasyonlarda kuyruk oluşturdu Türkiye genelinde korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılırken Adanalılar araçlarını muayene ettirmek yetkili...

21.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:18
Doktora değil araç muayenesine koştular
Evde kal çağrılarına uymayan Adanalılar, araçlarını muayene ettirmek için akın ettikleri istasyonlarda kuyruk oluşturdu
ADANA - Türkiye genelinde korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılırken Adanalılar araçlarını muayene ettirmek yetkili istasyonlara akın etti.
Dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde toplu alanların kapatılması kararı alındı. Ancak insan yoğunluğunun neredeyse hiç azalmadığı TÜVTÜRK'ün taşıt muayene istasyonları tam kapasite faaliyetini sürdürüyor. Adanalılar da muayene günü gelen araçlarını TÜVTÜRK'ün taşıt muayene istasyonuna götürdü.
Onlarca vatandaş 1 metre kuralını da hiçe sayarak araç muayene istasyonunda sıra bekledi. Öte yandan bazı vatandaşların ise maske takarak kendilerini virüsten korumaya çalıştıkları görüldü.
Otomobilini muayeneye getiren Haluk İlli isimli vatandaş mecburiyetten geldiğini söyleyerek "Buna önlem alınması lazım. Çok tehlikeli bir hastalık. Keşke kimse evinden çıkmasa. Ben mecburiyetten geldim. Arabamın muayenesi bitmişti. Yaptırmasak cezamız var. Yaptırınca da böyle burada sıra bekliyoruz. Her taraftan insan geliyor. Nasıl kendimizi koruruz Allah'a bıraktık artık. Takdir Allah'ın. Böyle bir risk var ise burası da kapanmalı. 1 metre kuralına kimse de uymuyor. Görünen köy kılavuz istemez. 15-20 gün devlet iş yerlerini de kapatmalı bence" diye konuştu. Doktora değil araç muayenesine koştular

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Doktora değil araç muayenesine koştular
Etiketler : Türkiye, Adana, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Kurt sürüsü yerleşim alanına indi - Haberler Ukrayna'da koronavirüslü vaka sayısı 41'e yükseldi - Haberler Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler İşaret diliyle engellileri korona virüsüne karşı uyardı - Haberler Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti - Haberler Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi - Haberler Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı - Haberler Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu - Haberler Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! - Haberler
Loading