Doktora Saldıran Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa
'da doktoru darp ettiği iddia edilen zanlı, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre mesai çıkışı arabasına binmeye çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç G., bir hastanın saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yüzünden yaralanan doktor ise hastanede tedavi altına alındı. Polis
ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın kimliğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan A.S. emniyete götürüldü. İzmir
'de askerlik yaptığı öğrenilen A.S.'nin doktora kendisine çürük raporu vermediği gerekçesiyle saldırdığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:31