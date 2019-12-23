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Doktorclub Awards'tan Yanınızdayız Derneği'ne özel ödül

Doktorclub Awards'ın bu yıl üçücüsünü düzenlediği, "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" töreninde, Yanınızdayız Derneği'ne Özel Ödül verildi.

23.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:52 Doktorclub Awards'tan Yanınızdayız Derneği'ne özel ödül

Doktorclub Awards'ın bu yıl üçücüsünü düzenlediği, " 'nin Sağlık Ödülleri" töreninde, Yanınızdayız Derneği'ne Özel Ödül verildi.

Doktorclub'ın, Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hekimliği Anabilim Dalı ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel işbirliğiyle düzenlediği "Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" töreni İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Her yıl "sağlıklı toplum" için uğraş veren kişi, kurum ya da kuruluşa verilen Özel Ödül'ün bu yılki sahibi Yanınızdayız Derneği oldu.

Dernek adına ödülü, kurucu üyelerden Dr. Alper Hasanoğlu ile birlikte alan Yanınızdayız Kurucu Başkanı Nur Ger, teşekkür konuşmasında şöyle dedi:

"Derneğimiz 41 erkek üyenin inisiyatifiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında tesis etmek amacıyla kuruldu.

"Bizler, kadınlara verdiği destekle sadece Türkiye değil tüm dünyadaki erkek liderlere örnek olan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerliyoruz.

"Sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun, onu oluşturan kadın ve erkeklerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması koşuluyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

"Bu sebeple, aldığımız ödülün anlamı bizim için çok büyük."

Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'ne bu yıl 187 başvuru yapıldı. Bunlar arasından, jürinin değerlendirmesi sonucunda finale kalan adayların başvuruları 20 bin hekimin oylamasına sunuldu.

Kazananlara ödülleri; doktorlar, akademisyenler, özel, kamu sağlık kurum/kuruluş yöneticileri, sağlık profesyonelleri, basın mensupları ve sağlık endüstrisi temsilcilerinden oluşan yaklaşık bin davetlininkatıldığı törende verildi. (Fotoğraflı)



İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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