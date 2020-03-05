Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza (2)

BAŞSAVCI: UZLAŞTIRMADA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 yılında 7 bin 459 soruşturmada uzlaştırma, 6 bin 409 başvuruda arabuluculuk sağlandığı açıklandı. 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplam 101 bin 882 soruşturma evrakı kaydedildi. Önceki yıllardan devreden 128 bin 198 soruşturma evrakı ile toplamda 230 bin 80'e ulaşan soruşturmaların 111 bin 162'si tamamlanarak karara bağlandı, 118 bin 918'si 2020 yılına devretti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 2019 yılının 12 aylık periyodunda uzlaştırma ve arabuluculuk bürosunda başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi. Başsavcı İnal, uzlaştırma bürosunda güzel şeyler olduğunu belirterek, 'ilaç yazma' meselesinden tartıştığı doktoru tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan şüpheli ile şikayetçi arasında yaşanan uzlaşmayı örnek gösterdi. Başsavcı Halil İnal, Uzlaştırma Bürosu'nun şüpheli ile mağdur arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

"İki taraf uzlaşınca dosyalar mahkemeye intikal etmeden kapanmış oluyor. Bu kapsamda ilginç uzlaştırma dosyalarına da tanık oluyoruz. Örneğin medyaya yansıyan doktor- hasta arasındaki hukuki konu da uzlaşma bürosu tarafından sonuca bağlandı. Burada mağdur olan doktor, şüphelinin hastanelerde çocuklara balon dağıtması ve artık sağlık personellerini tehdit etmeme sözü vermesi sonucu dosya mahkemeye intikal etmeden sonuçlandı. Nitekim adliyemizdeki arabuluculuk bürosu da değerli çalışmalar yapıyor. Bürolar toplum barışına büyük katkı sağlıyor."