Doktorlar bile şaştı kaldı! 60 yıl beyninin yarısı olmadan yaşadı

Rus basınında yer alan haberlerden aktardıklarına göre, Moskova Bölgesi'ndeki bir sağlık merkezine 'geçici iskemik atak' şikayetiyle başvuran hastanın beyninin yarısı olmadan yaşadığı ortaya çıktı. Doktorlar, sıra dışı klinik vaka karşısında şaşkınlıklarını gizlemezken 60 yaşındaki emekli mühendisin tüm vücut fonksiyonlarını eksiksiz kullanabilmesi bu bulguyu daha şaşırtıcı kıldı.

"MEŞHUR OLMAK İSTEMİYORUM"

Üniversite okuyan, askerliğini yapan, aile kurup iki çocuk sahibi olan 60 yaşındaki hasta, "Tamamen kusursuz bir hayat yaşadım. Beni hiçbir şey rahatsız etmedi ve meşhur olmak istemiyorum" diyerek daha fazla tahlil yapılmasını reddetti ve hastaneden ayrıldı.

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ VAKA

Nörolog Marina Anikina, "Bu eşi görülmemiş bir vaka, zira patoloji embriyonun beyin gelişiminin en erken aşamasında meydana geldi. Bazen bu tür patolojiler ölüme yol açabilir ancak bu patoloji, bu tür vakaların sorunsuz oluşturmayacağını gösteriyor" dedi.

"Eğer bu patoloji bugün tespit edilseydi, böyle bir embriyo taşıyan anneye hamileliğini sonlandırması tavsiye edilirdi. Ancak 60 yıl önce SSCB'de bu durumu ortaya çıkaracak teknoloji yoktu" diye devam eden Anikina, bundan dolayı 60 yaşındaki hastanın şimdiye kadar beyninin yarısının olmadığını bilmeden yaşadığını kaydetti.