Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Doktorlar cuma hutbesinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı - Haberler

Doktorlar cuma hutbesinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bugün cuma hutbesi veren alanında uzman doktorlar, cemaate yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri anlattı.

20.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:24
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bugün cuma hutbesi veren alanında uzman doktorlar, cemaate yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri anlattı.
Gazze'deki Vakıflar Bakanlığının çağrısı üzerine bölgedeki camilerde bugün cuma hutbeleri alanında uzman doktorlar tarafından okundu.
Büyük Ömer Camisi'nde cuma hutbesi veren Dr. Muhammed Guneym, koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında, tokalaşma, sarılma ve kalabalık ortamlardan uzak durmanın yanı sıra sosyal mesafenin korunmasının da önemine dikkati çekti. Guneym ayrıca kişisel temizliğe ve özellikle de el temizliğine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Gazze'deki İslam Üniversitesi Organik Kimya Bölümü Prof. Dr. Adil Avadullah da Şafii Camisi'nde verdiği hutbede, virüsün bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Avadullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaate insanların salgına karşı almaları gereken kişisel tedbirler ve yetkililerin açıkladığı talimatlara uyulmasının öneminin yanı sıra dinimize göre bu tür salgınlar esnasında yapılacak duaları içeren bir hutbe verdiğini söyledi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından Gazze'ye dönen 787 Filistinlinin bölgedeki 8 sağlık merkezinde karantinaya alındığını açıklamıştı.
Kudra, gelenler arasında şüpheli 49 kişiye virüs testi yapıldığını ve tüm sonuçların negatif çıktığını belirtmişti.
Gazze Şeridi'nde bugüne kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Doktorlar cuma hutbesinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Doktorlar cuma hutbesinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı
Etiketler : İsrail, Gazze, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler Haberler
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Haberler
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Ege'deki illerde sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber Adana'da park halindeki aracın lastikleri kesildi - Haber Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading