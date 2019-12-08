Haberler » Güncel » Doktorlar dernek çatısı altında toplandı - Haber

Doktorlar dernek çatısı altında toplandı

Malatya'da Doktorlar dernek çatısı altında toplandı.

08.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:46Doktorlar dernek çatısı altında toplandı
'da Doktorlar dernek çatısı altında toplandı.

Malatya Aile Hekimliğini Geliştirme Derneği (MAHGED) Başkanı Dr. Vahap Almasulu ile Dr. Hüseyin Selçuk, Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Gökhan , Dr. Yasin Karaoğlu ve Dr. Öcal Karaoğlu'ndan oluşan yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli'yi ziyarette bulundular.

MAHGED Başkanı Dr. Vahap Almasulu, derneğin kurulma amaçları ve çalışmalarını, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli'ye iletip, sorunlarını dile getirdi.

Genelde istişare şeklinde geçen ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MALATYA

Hüseyin Selçuk, Malatya, Yuka, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18 Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Haber
18:15 Günün özeti - Haber
18:12 Danıştay Üyesi Gürsel Özkan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım öğrencilerle buluştu - Haber
18:11 İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı - Haber
18:11 Çifte cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
8.12.2019 18:20:20