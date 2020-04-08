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Doktorlar mesai arkadaşlarını önce alkışladı sonra baklava ikram etti

Sivas'ta, bir hastanenin acil servisinde görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, kendileriyle birlikte omuz omuza çalıştıkları mesai arkadaşları hemşire, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerini önce alkışladı, sonrasında baklava ikram ederek moral verdi.

08.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:06
Sivas 'ta, bir hastanenin acil servisinde görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, kendileriyle birlikte omuz omuza çalıştıkları mesai arkadaşları hemşire, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerini önce alkışladı, sonrasında baklava ikram ederek moral verdi.
Numune Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktorlar, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun günler yaşayan acil servis personeline sürpriz hazırladı.
Acil serviste görevli doktorlar en büyük yardımcıları olan acil servisteki mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, önce alkışladı, sonra baklava ikramında bulundu.
Doktorlar adına konuşan Behnan Gülünay, sağlık hizmeti sunumunun bir ekip işi olduğunu söyleyerek, "Hep beraberiz bu işte. Her ne kadar acil servislerde tetiğe basan doktor gibi gözükse de hepimiz zincirin bir halkasıyız. Bir halka eksik olduğu zaman bu iş yürümeyecek demektir. Hepinize çok teşekkür ederim." dedi.
Daha sonra görevliler, ellerinde "Sağlık ekip işi" ve "Evde kal Sivas" yazılı dövizlerle fotoğraf çektirdi. Doktorlar mesai arkadaşlarını önce alkışladı sonra baklava ikram etti

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, Sivas, Güncel

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Doktorlar mesai arkadaşlarını önce alkışladı sonra baklava ikram etti
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