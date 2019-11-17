Doktorlar prematüre bebekler için sahneye çıktı

İzmir'de grup üyeleri doktorlardan oluşan "The Rocktors" grubu tüm geliri Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Yeni Doğan Kliniği'nde tedavi gören prematüre bebekler için düzenlenen konserde sahne aldı.

Alsancak'ta bir eğlence mekanında gerçekleştirilen konsere grup üyeleri, "Prematüre doğsan da yalnız değilsin, The Rocktors seninle" yazılı tişörtler giydi.

Katılımın yoğun olduğu konserde, sağlık çalışanları ve prematüre bebeklere sahip aileler yalnız bırakmadı.

Grubun kurucularından olan aynı zamanda Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 doktor arkadaşıyla müzik gruplarını 7 yıl önce kurduklarını belirtti.

Mesleklerinin stresli olduğunu ve müzikle uğraşmaları sayesinde rahatladıklarını dile getiren Turhan, şunları söyledi:

"Grup üyeleriyle ara ara bir araya gelip müzik çalışmaları yapıyoruz. Yardım geceleri ve tıp kongrelerinde daha çok sahne alıp şarkı söylüyoruz. Hem biz hem de bizi dinleyenler eğleniyor. Bu şekilde rahatlayınca mesleğimiz de kullanmak için daha çok enerjimiz oluyor. Daha önce cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklar için bir yardım konseri yapmıştık. Şimdi ise prematüre bebekler için sahnedeyiz."

Kaynak: AA