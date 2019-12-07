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Doktorlar şampiyon

Her yıl geleneksel olarak yapılan Gazi Devlet Hastanesi Sonbahar Dönemi Futbol Turnuvası'nda doktorlar oldu.

07.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:25Doktorlar şampiyon
Her yıl geleneksel olarak yapılan Gazi Devlet Hastanesi Sonbahar Dönemi Turnuvası'nda doktorlar oldu.

Gazi Devlet Hastanesi çalışanları arasında diyaloğu geliştirmek adına yapılan futbol turnuvasında 16 takım şampiyonluk için mücadele etti. 8 takımdan oluşan 2 gruptan çıkan 4 takım arasında yarı final karşılaşmaları yapıldı. Yarı finale kalan Real Gazi, Gazi Güvenlik, Eczane United ve Adrenalin Team takımları arasında yapılan karşılaşmalarda Real Gazi ve Gazi Güvenlik takımları final maçını kalmaya hak kazandı.

Gazi Devlet Hastanesinde çalışan doktorlardan oluşan Real Gazi ile özel güvenlik personelinin yer aldığı Gazi Güvenlik takımı finalde karşı karşıya geldi. Bir tesislerinde yapılan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Maçı eski hakemlerden Ahmet Özdemir yönetti. Karşılaşma, Real Gazi'nin 6-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk üçe giren takımın oyuncularına madalya ve birincilik, ikincilik, üçüncülük kupaları verildi. Oyuncular ödüllerini final maçı sonrası SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'nın elinden aldı. Yaklaşık bir ay süren turnuva sonunda Real Gazi şampiyon olurken, Gazi Güvenlik ikinciliği ve Eczane United takımı ise üçüncülüğü elde etti. - SAMSUN

Devlet Hastanesi, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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