Haberler » Güncel » Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu - Haber

Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi için geldiği hastanede doktorların şüphelendiği Zehra Y. (35), evde dünyaya getirdiği erkek bebeğini poşete sarıp boş bir arsaya bıraktığını itiraf etti.

14.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:52Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu

MANİSA'nın ilçesinde, tedavi için geldiği hastanede doktorların şüphelendiği Zehra Y. (35), evde dünyaya getirdiği erkek bebeğini poşete sarıp boş bir arsaya bıraktığını itiraf etti. Hemen bölgeye giden polis, 1 günlük bebeğin cansız bedenini buldu.

Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Zehra Y., dün evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Ardından da tedavi için Celal bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş arazie giden polisler,  1 günlük bebeğin poşet içindeki cesedini buldu. Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götüren bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin annesi Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı. , soruşturma başlattı.



Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Akıncı Üssü davası
18:26 Eko okul timinden Başkan Erdoğan'a anlamlı ziyaret
18:31 Saadet öğretmen intihardan önce 'öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş
18:30 Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
18:30 Başkentte feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:32:49