Doktorları darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktoru darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

30.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:54
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktoru darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimleri Savaş Avcı ve Mehmet Akça'yı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ç.Ş. (37) ile Ç.D. (21) ve Ç.V'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.D. ve Ç.V. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Ç.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olay anı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bahçede bekleyen maskesiz 2 kişinin doktorlarla tartıştığı ve bir anda koşmaya başlayıp saldırdıkları gözüküyor.
Olay
Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine dün gelen gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı'nın odasında doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışmıştı. Dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeriye girmesiyle 3 kişi Avcı ve araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça'yı kafasına sert cisimle vurarak yaralamıştı.
Yaralanan 2 doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, olay yerinden kaçan kadın şüpheli Ç.Ş, Ç.D. ve Ç.V. polis ekiplerince yakalanmıştı. Doktorları darbeden 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karabağlar, İzmir, Akça, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Doktorları darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:49: Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den BAE'nin hükümete ait paralara el koymasına tepki - Haber 17:48: Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı - Haber 17:47: ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu - Haber 17:47: Japonya ve Tayvan'dan Çin'in Hong Kong Ulusal Güvenlik Kanunu'nu onayına tepki - Haber 17:47: ABD'nin Beyrut Büyükelçisi ile röportaj yapılmasını yasaklayan Lübnanlı hakim istifa etti - Haber 17:04: Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 16:38: Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı - Haber 15:12: Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı - Magazin 11:39: Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor - Haberler 22:17: Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu - Haberler