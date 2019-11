Doktorların 2 yıl ömür biçtiği ali, siri ile hayata tutundu

Doktorların 2 yıl ömür biçtiği Ali, Siri ile hayata tutunduKahramanmaraş'ta 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında boyundan aşağısı felç kalan ve doktorların 2 yıl ömür biçtiği Ali Konuk (40), Apple 'ın sesli asistanı Siri ile hayata yeniden tutundu. 'Yaşamak güzel' diyen ve Yotube'da açtığı 'Yatan adam' kanalı ile takipçi toplayan Youtuber Ali, 38 bin abonesi için inceleme videoları paylaşıp kendisi gibi yatağa mahküm olan hastalara moral vermeye çalışıyor.Babası Kazım Konuk'u 2 yaşındayken trafik kazasında kaybeden Ali Konuk'a daha sonra annesi Güner'in evlendiği Turan Alpaslan babalık yapmaya başladı. Elektrik teknikeri olarak bir fabrikada çalışan Ali Konuk, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı. Boyun omurlarındaki kırık ve sinilerdeki kesi oluşan Konuk, bu nedenle kollarını ve bacaklarını da kullanamaz hale gelerek, tetrapleji hastası oldu. Hastanede tedavi görürken üvey babası Turan Alpaslan'ı da kaybeden Ali Konuk, acı haberi tedavisinin sonunda döndüğü evinde öğrendi.5 YIL ÖLÜMÜ BEKLEDİDoktorların '2 yıl yaşar' diyerek taburcu ettiği ve yatağa mahkum hale gelen Ali Konuk ise felç olmasının nedeni olan trafik kazasını anlattı. Konuk, kendisine müdahale edenlerin otomobilin patlama riski nedeniyle kendisini hızlıca araçtın dışarı çıkarmak istemesi sonucu felç kaldığını ifade etti. Kendisine yanlış ilkyardım yapıldığını belirten Ali Konuk, hastaneden eve gelince yatağından 7 saat pencereye baktığını ifade ederek şunları söylediBana biçilen ömür 2 yıldı. 'En fazla yaşayacağı 2 ya da 3 yıl' denildi. Önce ölümü bekliyorsunuz ama 5 yıldan sonra fark ettim ki ölümü beklemek bir işe yaramıyor. Doktorumla temasa geçmeye çalıştım. Sonra bir öğrendim, bana 2 ay ömür biçen yoğun bakım doktorum Levent Bey vefat etmiş. Kendisi çok iyi bir doktordu. Aniden rahatsızlanıyor ve benim yattığım yoğun bakımda vefat ediyor. Orada 'Hayat' diyorsunuz.'HERKES SİRİ'YE KÜFREDERKEN BENİM GİBİ HASTALAR İÇİN ÖNEMİ VARDIBakıma muhtaç olan, annesi olmadan suyunu dahi içemeyen Ali, günlerini film seyrederek geçirmeye başladığını söyledi. Daha sonra kullandığı akıllı telefonun sesli asistanı ile tanıştığını kaydeden Konuk, 'Siri' adı verilen teknolojik uygulama ile tanıştıktan sonra hayatındaki değişiklikleri şöyle anlattıSiri ile tanıştıktan sonra birçok şey değişti hayatımda. Benim durumumdaki insanların özeli yoktur. Her şeyi için birilerine bağımlıdır. Yüzümü kaşı, su iste, bana şunu ara, şuna mesaj yolla. Ama sesli asistan Siri ile tanıştıktan sonra gecenin bir vakti arkadaşımı arıyorum, mesaj atıyorum veya ondan gelen mesajı okuyorum. Annem sürekli evdeydi, Siri uygulamasından sonra sosyal hayatı olmaya başladı. Artık çarşıya pazara gidiyor, ben arayıp nerede olduğunu soruyorum. Hayatıma büyük bir kolaylık kattı ve insanlar da o dönem Siri ile dalga geçiyordu 'Ne işimize yarayacak bu' diye. O zaman Siri'ye edilen küfürler meşhurdu. Küfrediyoruz ama benim gibi hastalar için de apayrı bir önemi var. Siri ve bunun gibi sesli asistanlar hastalara büyük bir umut. Elini kolunu oynatamayan, yatağa bağımlı yaşlı gibi insanlar için büyük bir umut. Siri'den önce bir şeyler yapıyordum ama gece bir arkadaşa mesaj çekmek lükstü benim için hayaldi. Sizin özeliniz yok çünkü yanınızda biri olması lazım.YATAĞA MAHKÜM OLANLARA UMUT OLMAK İÇİN YOUTUBE KANALI AÇTIHer ne kadar yatağa mahküm olsa da kendisiyle barışık olan, hastalığını unutup çevresindekilere moral veren Ali Konuk, Youtube kanalı açtı. Kendisine 'Ne zaman arasam yatıyorsun arkadaş' diye takılan arkadaşının bu sözleri üzerine kanalına 'Yatan adam' ismini verip bir logo tasarlatan Ali Konuk, şöyle devam ettiYani bu hastalığı yaşayan birinin izlerini arıyorsunuz her zaman. Biriyle yüz yüze görüşmek zor. Elinizin altında sadece internet var. O da o zaman böyle yaygın değil sınırlı. Bu hastalığı yaşayan birilerine bir şeyler bırakmak, neler yaşayacağını söylemek. Bir gün kardeşim Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyken Siri ile ilgili bir video çekelim dedik ve o çektiğimiz video ile başladı Youtube macerası. Zaman zaman videolar paylaşıyorum. Gönül ister ki teknoloji ucuzlasın onları inceleyelim ama o öyle değil gerçek hayatta. Cihazları eşimiz dostumuz getirdiğinde inceleyip görüşlerimizi belirtiyoruz. Birçok kişi yanlış anladı önce. 'Şöhret peşinde misin' diyenler oldu. Şöhret peşinde değilim ve bu saatten sonra şöhret olsam ne yazar. Daha çok genç yaşta engelli olan, yatağa mahküm olan arkadaş var. Onlara biraz ilham vermek.'YAŞAMAK GÜZEL'38 binin üzerinde takipçi bulunan bir Youtuber olan Ali Konuk, zaman zaman kanalından yaptığı canlı yayınlarla da takipçileriyle sohbet edip onlardan gelen soruları yanıtlıyor. Her şeye rağmen yaşamayı seven, hayat dolu biri olan Ali Konuk, kendisi gibi yatağa bağımlı olanlara da seslenerek,Biliyorum ki Türkiye'de evden çıkamayan, yatağa bağımlı olan birçok hasta var. Şu durumda biraz daha şanslıyız eskiye nazaran, ki sosyal medya elimizin altında. Benim gibi olan bütün dostlarımdan isteğim şu, sosyal medyada olun. Geri planda kalmayın, birey olun. ve hayatın bir tarafından yakalamaya çalışın. Ben teknoloji ile tutundum hayata. Bu futbol olabilir, kitap olabilir, birçok alan var. Bir şekilde herkes hayatta tutunuyor, hayatın çarkları arasında gidiyor. Ama siz sabitsiniz ve hayat etrafınızdan akıp geçiyor. Yaşamak güzel diye konuştu.ANNE SİRİ HAYATIMIZA GİRDİKTEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİAli Konuk, 'En büyük yardımcım' dediği 62 yaşında olan annesi Güner Alpaslan'ın kendisi için bilgisayarı öğrenmeye başladığını, kendisinin Google'ın Chrome tarayıcısında sesli arama yaptırdıktan sonra annesinin siteleri açtığını söyledi.Güner Alpaslan ise doktorların Ali'ye 2 yıl ömür biçtiğini, bu süre zarfında da makineye bağlı olarak yaşayabileceğini söylediğini belirtti. Oğlunu eve getirdikten onunla yakından ilgilendiğini ve Ali'nin hayata tutunduğunu belirten anne Alpaslan, sesli asistan Siri'nin hem Ali için hem de kendisi için çok büyük yardımcı olduğunu söyledi. Güner Alpaslan, Siri hayatımıza girdikten sonra her şey değişti, daha kolay oldu. Evden gidiyorum, Siri ile arıyor beni. Ben ona 'Geliyorum' ya da 'Daha işim var' diyorum. Haberleşebiliyorum Ali'yle. Yani merak etmiyorum Ali'yi evde. Siri olmadan önce komşulara ya da bir akrabaya diyordum 'Ali'ye bakar mısınız' diye ama şimdi demiyorum. Hastaneye de gidiyorum, çarşıma da, komşularıma kahve içmeye de gidiyorum diye konuştu.