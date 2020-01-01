Haberler » Güncel » Doktorların yılbaşı eğlencesi faciayla bitti: 1 ölü - Haber

Doktorların yılbaşı eğlencesi faciayla bitti: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde yılbaşı kutlayan 26 yaşındaki kadın diş hekimi ölü bulundu.

01.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:50 Doktorların yılbaşı eğlencesi faciayla bitti: 1 ölü
'nin ilçesinde bir evde yılbaşı kutlayan 26 yaşındaki kadın diş hekimi ölü bulundu. Baygın halde olan iki doktor hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı sebebiyle bir araya gelen 6 kişi, B.T.'nin evinde yeni yılı kutladı. Sabah evde uyananlar, K.Y., S.A.Y. ve B.K.'yı (26) baygın vaziyette buldu. Evde bulunanlar hemen 112 sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri diş hekimi B.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Doktor olan S.A.Y. ile diş hekimi K.Y. ise 112 ambulansıyla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri evde bulunan gıda ve içeceklerden numuneler aldı. Yapılan kontrollerde alkollerin kaçak olmadığı, bandrolünün bulunduğunu tespit etti. Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı köpekli tim de evde inceleme yaptı. Dedektör köpekler, şahısların ev ve araçlarında incelemelerde bulundu. Polis, evde bulunduğu öğrenilen Ö.D.A., B.T. ve N.T.'nin ifadesine başvurdu. Hayatını kaybeden kadın diş hekiminin cenazesi incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Ekiplerin evde incelemesi devam ediyor.
(İHA)

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Irak Hizbullah'ı, Haşdi Şabi'nin "ABD Büyükelçiliği önünden çekilme" çağrısına uymuyor - Haber
15:06   Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Haber
15:06   Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı - Haber
15:06   Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
15:00   Başkan Dündar'dan yılbaşı ziyaretleri - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
12:27   Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
1.01.2020 15:18:04