Haberler » Güncel » Haber

Doktoru bıçakla öldüren sanıklara müebbet

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öğrenci evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan, tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis...

18.09.2019 15:44Doktoru bıçakla öldüren sanıklara müebbet
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öğrenci evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan, tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar Aktaş ve Balo tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Duruşmada sanıkların savunması alındı.
Mahkeme heyetince sanıklar Aktaş ve Balo'ya "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Elazığ'da 8 Aralık 2018'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, bir apartmanın 5'inci katındaki öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo tutuklanmıştı.

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:58 Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
19:58 AK Parti MKYK Toplantısı
19:58 Gaziler Günü
19:58 İstanbul valiliği: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı
19:58 İstanbul valiliği: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı
19:57 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir"
19:57 İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı