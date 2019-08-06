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Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.08.2019 18:04 Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanmıştı. Doktor Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden koşarak uzaklaşan şüpheli, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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