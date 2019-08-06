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Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada

Doktoru bıçaklayan zanlı kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.08.2019 18:22
Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada
Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanmıştı. Doktor Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden koşarak uzaklaşan şüpheli, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gaziantep, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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