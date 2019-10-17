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Doktoru boğazından jiletle yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktoru jiletle boğazından yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.10.2019 19:29Doktoru boğazından jiletle yaralayan zanlı tutuklandı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktoru jiletle boğazından yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü odasında jiletle boğazından yaralayan saldırgan B.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde de bulunduktan sonra yakalanmıştı. Boğazından yaralanan Songül'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Çelebi, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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