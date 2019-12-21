Doktoru darbeden saldırgan, kadın hastanın olduğu odaya girmiş

MERSİN'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor Şakir Alper Cansever ile sağlık çalışanını darbeden M.A., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. M.A.'nın, kadın hastanın muayene edildiği sırada içeri girdiği, bu nedenle dışarı çıkması istenince saldırdığı öne sürüldü.

Tarsus ilçesinde yaşayan M.A., önceki gün muayene olduğu Tarsus Devlet Hastanesi'nde çektirdiği röntgen filmini göstermek için Doktor Şakir Alper Cansever'in odasına girdi. Bu sırada bir kadın hastayı muayene eden Cansever ise, M.A.'ya dışarıda beklemesini söyledi. Ancak hasta doktora saldırdı. Araya giren bir personeli de darbetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A. dün adliyeye sevk edildi. M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Darbedilen Doktor Şakir Alper Cansever ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalarının muayene sırasında mahremiyetini korumak zorunda olduğunu vurguladı. Olay sırasında bir kadın hastasını muayene ettiğini anlatan Cansever, "Muayeneye aldığım kadın hastaydı. İnsanların mahremiyeti çok önemli. Benim için de çok önemli. Kendi aileleri yakınları için de çok önemli bir şey. Uygun bir dille 'bakın burada bir hastamız var muayeneden sonra alacağım' dedim. Bir anda yumruk attı. Personelin de göğüs kafesine vurdu. Yanımızda 17 yaşında stajyer bir kızımız var. O da çok etkilendi. Benim için sesini yükselti diyebilirler ama asla öyle bir kişi değilim. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum" dedi.

Görevlerini yaparken ailelerini bile ihmal etmek zorunda kaldıklarını belirten Cansever, "Çok üzüldüm, onurum kırıldı. Bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Birini sağlığına kavuşturmak isterken darbediliyorsunuz. Bunu hangi kelime hangi cümle ile açıklayabilirim bilmiyorum" diye konuştu.