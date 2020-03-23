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Doktoru darp eden şahıs tutuklandı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Doktoru darp eden şüpheli Samet A. tutuklandı.

23.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:35
Doktoru darp eden şahıs tutuklandı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Doktoru darp eden şüpheli Samet A. tutuklandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan K.'nın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Samet A.'yı 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Samet A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Samet A. cezaevine götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, 3. Sayfa

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