Haberler » Güncel » Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Haber

Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Haber-Kamera Yüksel KOÇ İstanbul DHABakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp eden Fırat Y., Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan tutuklandı.

04.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:13
Haber-Kamera Yüksel KOÇ İstanbul DHA
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp eden Y., Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan tutuklandı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Şüpheli Fırat Y. savcılık sorgusunda, rahatsızlandığı için randevu alarak hastaneye gittiğini söylediği öğrenildi. Çektirdiği tahlillerin sonucunu doktora göstermek için yanına gittiğinde doktorun kendisine öğleden sonra gelmesini söylemesi üzerine kızdığı için olayın gerçekleştiğini söylediği belirtilen Fırat Y., sorgusunun ardından, Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkeme, Fırat Y.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Sadi Konuk, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:05   Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Haber
18:05   Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Haber
18:04   Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı - Haber
18:04   SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit... - Haber
18:04   Terör karargahına çevrilen okul 'barış pınarı' adıyla açıldı - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
16:32   Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
4.01.2020 18:06:44