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DOKTORU 'HASTAM' DEDİ, BABASIYLA METROBÜSE BİNMESİNE İZİN VERİLDİ

AVCILAR'da, göz hastalığı bulunan 7 yaşındaki kızını Bağcılar'daki bir hastaneye götürmek için metrobüs istasyonuna gelen baba, polisin doktoru arayıp randevuyu doğrulatmasıyla metrobüse alındı.

14.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:07
AVCILAR'da, göz hastalığı bulunan 7 yaşındaki kızını Bağcılar 'daki bir hastaneye götürmek için metrobüs istasyonuna gelen baba, polisin doktoru arayıp randevuyu doğrulatmasıyla metrobüse alındı.
Hacı Kaya (58), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda bir süreden bu yana tedavi gören 7 yaşındaki kızı Esin'i, gözündeki rahatsızlıkların artması üzerine Bağcılar'daki özel bir doktora götürmek üzere randevu aldı. Kızının bugüne kadar gördüğü tedavilere ilişkin CD ve raporları yanına alan Hacı Kaya, kızı ile birlikte bugün saat 09.00 sıralarında Avcılar Merkez Üniversite Kampusü istasyonuna gelerek metrobüse binmek istedi. Metrobüsteki özel güvenlik görevlileri, küçük kıza ilişkin bugüne yönelik randevu kağıdı olmadığı gerekçesiyle, koronavrüs ile mücadele programı kapsamında toplu ulaşım araçlarında seyahat edemeyeceğini bildirerek, polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye ekibi kısa sürede geldi. Görevliler telefon ile randevu alınan özel sağlık kuruluşundaki hekim ile görüşme yaparak saat 10.00'da randevu verildiğini teyit edince baba ve kızının metrobüse binmelerine izin verildi. Ayrıca baba ve kızın inerek aktarma yapacakları Şirinevler istasyonundaki görevliye de telefon ile bilgi verildi. DOKTORU ’HASTAM’ DEDİ, BABASIYLA METROBÜSE BİNMESİNE İZİN VERİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Bağcılar, Avcılar, Güncel
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