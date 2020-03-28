Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu

İnsanların koronavirüs korkusunu kullanarak, uzman bir doktorun fotoğrafıyla vitamin hapı satmak isteyen dolandırıcılar, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla yakayı ele verdi. Hapları tavsiye ediyormuş gibi lanse edilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Albayrak ise olaydan haberdar olmadığını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

''İKİ FARKLI FİRMA FOTOĞRAFIMI KULLANMIŞ''

Kendi fotoğrafıyla piyasaya sunulan vitamin hapları ile ilgili konuşan Dr. Albayrak, ''İki farklı firma, iki farklı ilaç için çalıştığım hastanenin web sitesinde yer alan fotoğrafımı kullanarak reklam malzemesi yapmış. Hem satış yaptıkları web sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında fotoğrafımı kullanan firmalardan şikayetçi olduk. Şikayetimizin ardından iki firma da görseli kaldırdı. Benim bilgim olmadan fotoğrafım kullanılmış. Bilmediğim, kullanmadığım ve hastalarıma da önermediğim bir ilaç." dedi.

''FOTOĞRAFIMI ALIP İSMİMİ JESSICA YAPMIŞLAR''

Yayınlanan ilanlarda isminin 'Jessica' olarak değiştirildiğini de belirten Eda Albayrak, "Hazırladıkları ilanda fotoğrafımı kullanan kişiler, yabancı bir doktormuşum gibi gösterip yabancı bir üniversitede çalışan operatör doktor Jessica şeklinde ismimi de değiştirmişler." ifadelerini kullandı.

''BUNA ALET EDİLMEK ÜZÜCÜ''

Dolandırıcıların koronavirüs salgınını fırsat bilerek kendi fotoğrafını kullanmalarını üzüntüyle karşıladığını belirten Albayrak, "Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken çıkar sağlamaya çalışan, halkın sağlığını tehlikeye atan fırsatçıların olduğunu görmek ve buna alet edilmek üzücü. Vitamin ilaçlarını satan firmalardan bir tanesi benimle iletişime geçti. Olayla ilgileri olmadığını bir yanlışlık olduğunu söylediler ve fotoğrafımı kullanan diğer firmanın adını verdi. İkinci firmadan da bu şekilde haberimiz oldu. Koronavirüs salgınıyla dünya çapında ciddi bir mücadele veriliyor, koronavirüsün şu an da bilinen onaylanmış bir tedavisi de yok. Sadece şu zor günlerde halkın sağlığını umursamayan fırsatçıların satış yapabilmek için kurguladıkları bir oyundur bu." dedi.

İnternet üzerinden satılan ilaçlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA