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DOKTORU ŞOK EDEN FOTOĞRAF: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

KORONAVİRÜS salgınını fırsat bilen dolandırıcılar bu seferde koronavirüse iyi geldiğini iddia ettikleri vitamin haplarını piyasaya sürdü.

28.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:29
KORONAVİRÜS salgınını fırsat bilen dolandırıcılar bu seferde koronavirüse iyi geldiğini iddia ettikleri vitamin haplarını piyasaya sürdü. Dolandırıcılar, özel bir hastanede çalışan uzman doktor Eda Albayrak'ın fotoğrafını da kullanarak piyasaya sürdükleri vitamin ilaçlarını tavsiye ediliyormuş gibi gösterdi. Dolandırıcılar, hazırladıkları ilanları sosyal medya üzerinden de yayınladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Eda Albayrak, dolandırıcıların fotoğrafını kullandıklarını öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Eda Albayrak "İki farklı firma, iki farklı ilaç için çalıştığım hastanenin web sitesinde yer alan fotoğrafımı kullanarak reklam malzemesi yapmış. Hem satış yaptıkları web sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında fotoğrafımı kullanan firmalardan şikayetçi olduk. Şikayetimizin ardından iki firmada görseli kaldırdı. Benim bilgim olmadan fotoğrafım kullanılmış. Bilmediğim, kullanmadığım ve hastalarıma da önermediğim bir ilaç" şeklinde konuştu.
"DOKTOR JESSİCA ŞEKLİNDE İSMİMİ DE DEĞİŞTİRMİŞLER"
Yayınlanan ilanlarda isminin 'Jessica' olarak değiştirildiğini de belirten Eda Albayrak, "Hazırladıkları ilanda fotoğrafımı kullanan kişiler, yabancı bir doktormuşum gibi gösterip yabancı bir üniversitede çalışan operatör doktor Jessica şeklinde ismimi de değiştirmişler "dedi.
Dolandırıcıların koronavirüs salgınını fırsat bilerek kendi fotoğrafını kullanmalarını üzüntüyle karşıladığını belirten Albayrak, "Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken çıkar sağlamaya çalışan, halkın sağlığını tehlikeye atan fırsatçıların olduğunu görmek ve buna alet edilmek üzücü. Vitamin ilaçlarını satan firmalardan bir tanesi benimle iletişime geçti. Olayla ilgileri olmadığını bir yanlışlık olduğunu söylediler ve fotoğrafımı kullanan diğer firmanın adını verdi. İkinci firmadan da bu şekilde haberimiz oldu. Koronavirüs salgınıyla dünya çapında ciddi bir mücadele veriliyor, koronavirüsün şu an da bilinen onaylanmış bir tedavisi de yok. Sadece şu zor günlerde halkın sağlığını umursamayan fırsatçıların satış yapabilmek için kurguladıkları bir oyundur bu" dedi.
İnternet üzerinden satılan ilaçlarla ilgili soruşturma sürüyor.
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DOKTORU ŞOK EDEN FOTOĞRAF: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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DOKTORU ŞOK EDEN FOTOĞRAF: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

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