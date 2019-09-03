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Doktoru yumrukladığı iddia edilen sanığa 7 yıla kadar hapis istemi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sağlık ocağındaki doktora hakaret ettiği ve yumruk attığı iddiasıyla dava açılan sanığın 7 yıla kadar hapsi istendi.

03.09.2019 15:20 Doktoru yumrukladığı iddia edilen sanığa 7 yıla kadar hapis istemi
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sağlık ocağındaki doktora hakaret ettiği ve yumruk attığı iddiasıyla dava açılan sanığın 7 yıla kadar hapsi istendi.
Bayraklı 20 Nolu Aile Sağlık Merkezine 11 Temmuz'da başvurarak kendisine iş göremezlik raporu yazılmasını isteyen ve olumsuz yanıt alması üzerine bir doktoru yumrukladığı, diğerine tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan B.Y. hakkında iddianame tamamlandı.
Savcılığın hazırladığı iddianamede sanık hakkında "tehdit", "hakaret", "basit yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan B.Y, doktor M.A'dan kendisine rapor yazmasını istemiş, hastaneye yönlendirilmesi üzerine hakaret ederek bilgisayar klavyesi fırlatmış, kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer doktor A.D.S'ye ise yumruk atmış, beyaz kod kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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