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Doktorun elindeki silahla meslektaşının odasına gittiği anlar kamerada

Avcılar'da yabancı uyruklu kadın doktoru silahla yaralayan meslektaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:50
Avcılar'da yabancı uyruklu kadın doktoru silahla yaralayan meslektaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun meslektaşının odasına gittiği anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün gece Avcılar Yeşilkent Mahallesi 497. Sokak üzerinde bulunan bir tıp merkezinde yaşandı. Celal T. isimli doktor, 4 yıldır birlikte yaşadığı yabancı uyruklu A.K. isimli doktoru tartıştıktan sonra silahla yaralamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı doktor A.K. hastaneye kaldırılmış, Celal T. ise devriye gezen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor Celal T. 'kasten yaralama' suçundan mevcutlu olarak çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Doktor Celal T.'nin, yaraladığı doktorun odasına elinde silahla gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, doktor Celal T. elindeki silahla A.K. isimli doktorun odasına giderek kapıyı açmaya çalıştığı sonrasında ise, kapıyı çaldığı görülüyor.
(İHA)
Doktorun elindeki silahla meslektaşının odasına gittiği anlar kamerada

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA


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