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Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı

Doktorun, hastasının fotoğraflarını yakın arkadaşlarına servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı. Fotoğraflarının servis edildiğini iddia eden hasta, aynı doktorun başka mağdurlarının da bulunduğunu söyledi.

04.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:13Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı

'ta görev yapan bir doktorun estetik ameliyatı yaptığı hastanın fotoğraflarını yakın arkadaşlarına servis ettiği iddiası şehri karıştırdı.

Hipokrat yemini etmiş bir doktorun başka mağdurları da olduğunu ifade eden bir hastası, kendisinin fotoğraflarının da servis edildiğini ancak bunu ispat edemediğini söyledi.

FOTOĞRAFLARIMI AMACI DIŞINDA KULLANDI

Adı geçen doktorun hasta-doktor ilişkisini kullanarak çektiği fotoğrafları amacı dışında kullandığını, bazı hastalarıyla ilişkisi olduğunu iddia eden mağdur hasta, konunun Tabipler Odası ve adli mercilerce teknik ve idari takibe alınmasını istedi.

"HASTASIYLA DANS EDERKEN EŞİNE YAKALANMIŞ"

Doktorun geçtiğimiz aylarda şehrin güzide bir mekanında başka bir hastasıyla dans ederken gelen eşi tarafından herkesin içinde darp edildiğini öne süren mağdur hasta, "Kimliğimin bilinmesini istemiyorum. Ancak tedavi sürecinde çekilmiş fotoğraflarımın başkalarının eline geçmesinden korkuyorum" dedi.


Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel

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