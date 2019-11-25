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DOKTORUN ODASINI FIRÇAYLA BASTI

Pendik'te eşine bağırdığı iddiasıyla doktorun odasını temizlik fırçasıyla basan ve hakaretler yağdıran kişi cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

25.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:02DOKTORUN ODASINI FIRÇAYLA BASTI

'te eşine bağırdığı iddiasıyla doktorun odasını temizlik fırçasıyla basan ve hakaretler yağdıran kişi cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre N.T. isimli kadın kimliği olmadan geldiği aile sağlığı merkezinde, doktorunun istediği tahlilleri devlet bütçesinden yaptırmaya çalıştı. Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın durumu eşine anlattı. Ö.T. isimli öfkeli koca aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Kişi, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu. Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darp edemeyen saldırgan odadan çıktı. Daha sonra doktoru darp edebilmek için elinde fırçayla tekrar odayı basmaya çalıştı. Doktor, odasının kapısını son anda kapatarak darptan kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

GÜVENLİK KAMERALARI DA KAYITTAYDI

Öte yandan saldırganın aile sağlığı merkezini basıp doktoru darp etmeye çalıştığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs doktorun odasını basıp doktora hakaretler ediyor, daha sonra odadan çıkıyor ve doktoru dövmek için elinde fırçayla tekrar odaya girmeye çalışıyor. Doktorun son anda kapıyı kapatıp kilitlemesiyle saldırgan odaya giremiyor.

Görüntü dökümü:

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-Şahsın doktorun odasına girmesi

-Doktor ile konuşması

-Doktora bağırması

-Küfürler etmesi

-Dışarı çıkması

-Kapınnı kilitlemesi

-Kapıyı tekmelemesi

-Fırçayla odaya girmeye çalışması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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