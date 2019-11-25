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Doktorun odasını fırçayla bastı

PENDİK'te eşine bağırdığı iddiasıyla doktorun odasını temizlik fırçasıyla basan ve hakaretler yağdıran kişi cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

25.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:17Doktorun odasını fırçayla bastı

PENDİK'te eşine bağırdığı iddiasıyla doktorun odasını temizlik fırçasıyla basan ve hakaretler yağdıran kişi cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyalı Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre N.T. isimli kadın kimliği olmadan geldiği aile sağlığı merkezinde, doktorunun istediği tahlilleri devlet bütçesinden yaptırmaya çalıştı. Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın durumu eşine anlattı. Ö.T. isimli öfkeli koca aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Kişi, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu. Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darp edemeyen saldırgan odadan çıktı. Daha sonra doktoru darp edebilmek için elinde fırçayla tekrar odayı basmaya çalıştı. Doktor, odasının kapısını son anda kapatarak darptan kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

GÜVENLİK KAMERALARI DA KAYITTAYDI

Öte yandan saldırganın aile sağlığı merkezini basıp doktoru darp etmeye çalıştığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs doktorun odasını basıp doktora hakaretler ediyor, daha sonra odadan çıkıyor ve doktoru dövmek için elinde fırçayla tekrar odaya girmeye çalışıyor. Doktorun son anda kapıyı kapatıp kilitlemesiyle saldırgan odaya giremiyor.



Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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