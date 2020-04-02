Doktorun ölümü üretimi durdurdu
Kaplamin Ambalaj, şirket doktoru Muharrem İdiz'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine üretime ara verdiğini duyurdu.
02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:28
Kaplamin Ambalaj, şirket doktoru Muharrem İdiz'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine üretime ara verdiğini duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi