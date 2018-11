Doku Nakli ile Bacağı Kesilmekten Kurtuldu

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:19



İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, 2 ay önce geçirdiği trafik kazasında bacak ile ayak kemikleri kırılan ve sağ bacağında et parçası kopan Süleyman Mert'in bacağı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde 10 saat süren mikro cerrahi operasyonuyla gerçekleştirilen doku nakliyle kesilmekten kurtarıldı.Kentin Çat ilçesinden kullandığı tır ile Bayburt'a giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden 5 çocuk babası, Adanalı Süleyman Mert (50), tırın devrilmesiyle kaza yaptı.Emniyet kemeri takılı olmadığı için sürücü koltuğundan fırlayarak aracın yolcu kapısına sıkışan Mert'in ayak ve bacakları kırıldı.Kazada, sağ bacağından et parçaları da damarlar ile kopan Mert, olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve 112 sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden kurtarılıp Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hastanenin Ortopedi Bölümünde kırıkları tedavi edilen Mert, daha sonra sağ bacağındaki damar ve et kopukluğu nedeniyle 2 hafta önce Plastik Cerrahi Bölümüne sevk edildi.Mert'in sırtındaki kası damarlarıyla alan doktorlar, daha sonra bu kası, mikro cerrahi yöntemiyle hastanın sağ bacağındaki damarı kopan et parçasının yerine nakledip zor bir ameliyata imza attı.Bu sayede bacağı kesilmekten kurtarılan ve olası enfeksiyon nedeniyle yaşayabileceği hayati tehlikeyi atlatan Mert, tedavisinin ardından taburcu olup memleketi Adana'ya gitti.Hastanenin Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başasistanı ve Mert'in ameliyatına katılan Dr. Kerem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaya yaptıkları incelemede sağ ayak çevresinde damar, sinir ve kemik gibi bütün yapıları içeren dokularda doku defekti izlediklerini anlattı.Yılmaz, "Hastanın kırık kemikleri ortopedi birimince cerrahi işlemler ile onarıldıktan sonra kliniğimizde hastanın takibine başlayıp yara bakımlarını yaptık. Sağ bacağındaki ana sinir damarlarından biri kopan Mert'in sırtından damarıyla aldığımız kası, mikro cerrahi ile kopan bölgeye koyarak doku nakli gerçekleştirdik." dedi.Mikro cerrahi ile hastanın kemik iyileşmesinin de hızlandığını belirten Yılmaz, "Mikro cerrahi yapılmasaydı hastanın ayağının kesilmesi seçeneklerden birisiydi, yaranın kapatılmaması durumunda da ilerleyecek enfeksiyona bağlı hastanın hayati tehlikesi söz konusu olabilirdi. Operasyon 10 saat sürdü." şeklinde konuştu.Yılmaz, doku nakli sonrası iyileşmenin uzun sürdüğünü, hastanın kemik onarımı bittikten sonra yeniden yürüyeceğini kaydetti."Yaptığım kazaya göre yaşamam mucize"Tır sürücüsü Süleyman Mert de yaklaşık 2 ay önce büyük bir kaza geçirdiğini ve ölümden döndüğünü belirterek, doktorlar sayesinde hayata tutunduğunu dile getirdi.Mert, "Emniyet kemeri takılı olmadığından şoför koltuğundan sağ koltuğa fırladım, sonra araba yan devrilip sürüklendiği için kapı parçalanmış ve ayağım kapı bölümünde sıkışmış. İtfaiye ve görevliler sıkıştığım yerden beni çıkardı. Maalesef genellikle emniyet kemeri kullanmıyoruz. Herkes emniyet kemeri taksın ve kurallara uysun. Kazalar göz göre göre geliyorum demiyor." dedi.Doktorların müdahalesi ile bacağının kesilmekten kurtulduğunu ifade eden Mert, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.Mert, "Yaptığım kazaya göre yaşamam mucize. Burada ayağımdaki kırıklara müdahale ettiler, sağ ayağımdaki kemikler ezilip tuz gibi olmuştu, doktorlar toparladılar ve doku nakli yapıldı. Yaklaşık 50 gündür buradayım, belki başka yerde olsaydım ayağım kesilebilirdi. Buradaki doktorlardan, hastane yönetiminden Allah razı olsun, üniversite hastanesine getirilmem büyük şans. Hayatta kaldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.