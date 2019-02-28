Dokuma Açık Hava Müzesi ve Simülasyon Merkezi Açıldı

Kaynak: AA

Kepez Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dokuma Açık Hava Müzesi ve Simülasyon Merkezi törenle açıldı.Dokumapark'ta düzenlenen törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, halka hizmet yolunda yeniden aday olduğunu söyledi.Rakiplerinin 77 proje vaadinde bulunmasına karşılık kendilerinin yeni dönem için 359 proje açıkladıklarını belirten Türel, "Sadece bizim Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü 123 proje yapıyor. Bunlar büyükşehirde 77 proje açıklıyor, insan açıklamaya utanır. Vizyon farkı diyoruz ya, işte vizyon farkı bu." diye konuştu.Antalya için yapacak daha çok iş olduğunu vurgulayan Türel, 359 proje içerisinde 70 bin kişiye iş bulacaklarını da kaydetti.Geçmiş dönemde 2009'da suyu en ucuz tarifede bırakmalarına karşın 2014'te yeniden göreve geldiklerinde Antalya'yı en pahalı su kullanan şehir olarak bulduklarını anlatan Türel, "Şimdi ise Türkiye'de en ucuz su kullandıran belediye olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.Kepez'de, 2 Mart'ta Çevre ve ve Şehircilik Bakan Murat Kurum ile 5 binin üzerinde kişiye tapu dağıtacaklarını aktaran Türel, milletin mutluluğuyla kendilerinin de mutlu olduğunu vurguladı.Birilerinin ise halkın mutsuzluğunu istediğini ifade eden Türel, "Şimdi bu tapuları dağıtacağız ya, 'kira yardımı kesilecek' diye söylenti yaymışlar. ya bu yalan da değil, kuyruklu yalan. Mesele, halka tapu sevincini yaşatmamak." diye konuştu.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Dokumapark'ı bir cazibe merkezi haline getirdiklerini söyledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile el ele hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Tütüncü, "Bugün de açık hava müzesi ve simülasyon merkezini halkımızın hizmetine sunuyoruz.Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, açık hava müzesindeki eserler gezildi.